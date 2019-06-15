15.06.2019 13:14
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Yunus Emre Spor Tesislerine yoğun ilgi bekleniyor

Yunus Emre Spor Tesislerine yoğun ilgi bekleniyor

Tepebaşı Belediyesi Şirintepe Yunus Emre Spor Tesisleri'nde düzenlenecek yeni dönem kursları için kayıtlar bu hafta içinde başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi Şirintepe Yunus Emre Spor Tesisleri'nde düzenlenecek yeni dönem kursları için kayıtlar bu hafta içinde başlıyor.

Hizmete girdiği günden bu yana ilgi odağı haline gelen Yunus Emre Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kurslar kapsamında, 4-10 yaş arası çocuklar için jimnastik, bale ve çocuk survivor, 7-16 yaş arası çocuklar için basketbol, voleybol, tekvando, futbol ve masa tenisi, 6-15 yaş arası çocuklar için halk dansları ve 8-15 yaş arası çocuklara ise satranç eğitimleri düzenlenecek. Yine uzman eğitmenler tarafından çocukların yanı sıra yetişkinlere yönelik de aerobik, zumba, pilates ve fitness-cardio eğitimlerinin verileceği kurslar 24 Haziran'da başlayacak. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, kurslara katılmak isteyenlerin 1 adet kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğraf ile kayıt başvurusu yapabileceklerini belirtti. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
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