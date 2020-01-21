Yunus Emre Yalçın Anlatıyor; SEO ve SEM Arasındaki Fark Nedir?

Dijital dünyanın piyonlarından Semroot Yazılım ve Danışmanlık Ajansı yöneticisi Yunus Emre Yalçın tüm bu soru işaretlerini ortadan kaldırmak üzere 10 seneden fazla olan sektör bilgilerini bizimle paylaştı, bizde sizler için tüm bunları derledik.

Pazarlama geliştikçe, pazarlamacı olarak kullandığımız dil de gelişti. Hepimiz sık sık müşterilerimizin kafasını karıştıran jargon ve kısaltmaların etrafına atılmaktan suçluyuz. Dürüst olalım. Biz pazarlamacılar olarak muhtemelen bazı terimlerin ve kısaltmaların yarı yarıya ne anlama geldiği konusunda kafa karıştırıyoruz!

Nasıl birbirleriyle ilişkili oldukları ve nasıl farklı oldukları hakkında net bir anlayış olmadan genellikle birbirinin yerine kullanılan iki terim ve kısaltma SEO ve SEM'dir. Simbiyotik bir ilişkileri vardır ve her ikisi de tam potansiyellerinden yararlandığında size harika pazarlama sonuçları elde edebilirler.

SEO ve SEM Arasındaki Temel Fark Nedir?

Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) geleneksel olarak ücretli ve organik taktikleri kapsayan, Arama Motoru Pazarlaması (SEM) bir bileşeni olarak düşünülmüştür.

Ancak bugün SEM, yalnızca ücretli aramaya atıfta bulunmak için kullanılmaktadır. Arama Motoru Pazarlaması "arama motorlarında reklam satın alarak web sitesi trafiğini kazanma sürecidir." Arama Motoru Optimizasyonu ise "ücretsiz, organik, editoryal veya doğal arama sonuçlarıdır. "

SEM VE SEO'NUN TANIMI

SEM ücretli bir arama stratejisidir.

SEO organik bir arama stratejisidir.

Bu ayrı stratejilerin her ikisi de şirketinizin çevrimiçi arama pazarlama cephaneliğinin bir parçası olmalıdır.

Arama Motoru Optimizasyonu'na (SEO) Genel Bakış

SEO disiplinleri, Google 'ın sürekli değişen algoritmalarına ayak uydurmak için sürekli olarak gelişmelidir. Ancak bir şey sabittir: SEO, iki ana sütun olarak on-page ve off-page etkinliklerden oluşur.

Off-site SEO Öğeleri

Hedef anahtar kelimeleri içeren sayfa başlığı etiketi, meta açıklama, başlık etiketleri ve resim ALT etiketi dahil olmak üzere optimize edilmiş meta veriler

Stratejik anahtar kelime araştırması yoluyla iyi yazılmış ve optimize edilmiş sayfa kopyası

Seçmeli anahtar kelimelere sahip basit ve iyi biçimlendirilmiş sayfa URL'leri

Optimize edilmiş sayfa hızı

İçeriğiniz içinde sosyal paylaşım entegrasyonu

Off-page SEO Öğeleri

Kaliteli gelen bağlantıları çekmek ve elde etmek için bağlantı oluşturma (bu geri bağlantılar, sayfa dışı SEO'nun çoğunluğunu oluşturmaya yardımcı olur)

Sosyal sinyaller (örneğin, bir web sitesine sosyal medya paylaşımından gelen trafiğin artırılması)

Reddit, Digg ve Stumbleupon gibi sosyal yer imi sitelerinden dikkat çekmek

Hedef kitlenizin blog makaleleri ve web sayfası kopyası gibi yararlı bulacağı değerli, yüksek kaliteli içerik oluşturun. Bu, zaman içinde otoritenizi oluşturmanıza yardımcı olur ve artan organik web sitesi trafiği, gelen bağlantılar için daha fazla fırsat ve en önemlisi daha fazla dönüşüm sağlar.

Açılış sayfalarınızın, web kopyanızın ve blog makalelerinizin arama için optimize edildiğinden emin olmak için bu on-page ve off-page taktiklerine dikkat edin.

Arama Motoru Pazarlamasına (SEM) Genel Bakış

SEM, Google gibi arama motorlarında ücretli reklamlar aracılığıyla arama görünürlüğü kazanmayı içerir. Bu reklamlara genellikle tıklama başına ödeme (PPC) reklamları denir. SEM etkinlikleri için, tıklama başına maliyet (TBM) reklamları, ücretli arama ağı reklamları ve ücretli arama ağı reklamcılığı gibi başka birçok terim de vardır.

PPC reklamcılık, potansiyel alıcıları, alakalı reklam kopyası ve arama sorgularıyla eşleşen anahtar kelimeler aracılığıyla hedeflemenize olanak tanır. PPC reklamları, organik girişlerin yanında arama motoru sonuç sayfalarında (SERP'ler) gösterilir. İşletmenize web sayfalarının, açılış sayfalarının, blog makalelerinin ve daha fazlasının görünürlüğünü artırma fırsatı verir.

SEM Stratejilerinden Bazı Örnekler Nelerdir?

Google AdWords, reklam barındırmaya yönelik en popüler arama motoru platformudur. Bing reklamları veya Yahoo arama reklamları gibi diğer fırsatları da göz önünde bulundurun. İnternet pazarlama dolar harcamak nerede seçtiğinizde, başarılı SEM için bazı anahtar stratejiler vardır:

Belirli bir kitleyi (ör. Coğrafi konum, sektör vb.) göz önünde bulundurarak reklam kampanyaları başlatın

Hedef anahtar kelime varyasyonlarından oluşan reklam grupları oluşturun

Bu seçici anahtar kelimeleri kullanarak alakalı reklam metni yazın

Bir reklam bütçesi belirleyin

Tıklamalar, gösterimler, tıklama oranları ve ortalama tıklama başına maliyet gibi metrikleri izleyin

Etkili bir ücretli arama ağı reklam kampanyası başlatırken ve bu kampanyayı sürdürürken göz önünde bulundurulması gereken başka noktalar da vardır, ancak bu beş reklam özellikle yeni başlayanlar için önemlidir. Organik arama motoru optimizasyonunu tamamlamak için SEM çalışmalarınızı hızlandırmak istiyorsanız Google Adwords'e göz atın.

Peki hangisi daha iyi? SEO veya SEM Kullanmalı mıyım?

Her iki taraftaki savunucular, birinin diğerinden daha etkili olduğunu iddia edebilir. Ancak Yunus Emre Yalçın, yüksek kaliteli SEO'yu yüksek kaliteli SEM için bir temel olarak gördüğünü belirtiyor. Her ikisinin de değeri çok yüksektir ve B2B gelen pazarlama stratejinizin bir parçası olmalıdır.

SEO'ya Ne Zaman Odaklanmalı

SEO, potansiyel müşterilerin ve müşterilerin yararlı bulduğu iyi optimize edilmiş içerikle SEM'in temelini atıyor. Arama için optimize edilmiş açılış sayfaları, web sayfaları ve blog içeriği olmadan, SEM çabalarınız düşük kalite nedeniyle düz bir şekilde düşecektir. SERP'lerde görünürlük kazanmak sonuç olarak son derece zor olacaktır.

Organik SEO uzun vadede daha az maliyetlidir ve arama güvenilirliğini sağlamaya yardımcı olur. Ancak, kaliteli içerik ve sosyal medya paylaşımının tutarlı bir şekilde oluşturulmasıyla sürdürülmesi önemlidir. Başka bir deyişle, aramaya değer bir şey olması gerekir.

SEM'e ne zaman odaklanmalı

Ürününüzü veya hizmetinizi tanıtmak için sadece ilk web sitenizi başlatıyor ve ilk online alanınızı mı oluşturuyorsunuz? Ardından, organik güvenilirliğinizi artırana kadar aramada hemen görünürlük elde etmeniz gerekir. Stratejik bir PPC kampanyası ile bunu başarabilirsiniz. Yapmamanız gereken şey, organik SEO'yu görmezden gelirken uzun vadede kesinlikle PPC'ye güvenmektir. Yine de ziyaretçilerin web sitenize ulaştıklarında ilgilenmek isteyecekleri harika içerikler oluşturmanız gerekir.

İyi bir hizmet vermek, markanıza uygun kanallar aracılığı ile pazarlama faaliyetlerini yürütebilmek iyi bir sektör ve iş yetkinliği gerektirir. Her zaman profesyonel çalışmaya odaklanmış Semroot, Yunus Emre Yalçın yönetiminde, 200'e yakın SEO hizmetini vermektedir.

Özel ihtiyaçlarınız için neyin en iyi olduğunu değerlendirin ancak SEM ve SEO arasındaki farkları ve ilerideki çabalarınızı nasıl koruyacağınızı tam olarak anladığınızdan emin olun. Bu süreçte Türkiye'nin en iyi ajanslarından Semroot, sizinle beraber yol kat etmeye hazır!