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Yunus Emre'ye 3 bin ton sıcak asfalt

KOCAELİ (İHA) – Körfez'de altyapı çalışmalarının tamamlandığı Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde 3 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

21.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:03Yunus Emre'ye 3 bin ton sıcak asfalt
KOCAELİ (İHA) – 'de altyapı çalışmalarının tamamlandığı Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde 3 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Çamlıtepe Mahallesinde hayata geçirilen projelerin ardından İSU tarafından başlatılan altyapı çalışmaları tamamlanmış, üst yapı çalışmalar başlatıldı. Ara sokaklarda devam eden asfaltlama çalışması sonrasında da kaldırımların yenilendiği mahallede ana cadde konumunda olan Yunus Emre Caddesi'nde ikinci tur asfalt serimi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplamda 3 bin ton asfaltın serim işlemi hafta başında başladı ve yüzde 95 oranında tamamlandı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'te Çamlıtepe Mahalle Muhtarı Mehmet Işık ile birlikte asfalt seriminin gerçekleştirildiği caddede incelemelerde bulundu. Başkan Şener Söğüt, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirterek, "Altyapısı eksik olan mahallerimizde İSU ve Büyükşehir Belediyemiz ile kısa sürede büyük yatırımlara imza atarak problemlerini gidermeyi hedefliyoruz. Çamlıtepe Mahallemizde bu süreci tamamladık. Şimdi diğer mahallelerimizde bu çalışmayı gerçekleştireceğiz" dedi. - KOCAELİ

Şener Söğüt, Körfez, Güncel

Kaynak: İHA

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