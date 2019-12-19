Yunus Günçe'den Survivor itirafı: Elenmek için Allah'a dua ettim

Oyuncu Yunus Günçe, 2016 yılında katıldığı Survivor'da yaşadığı zor günleri anlatırken "Elenmek için dua ettim" diyerek şaşkına çevirdi. Günçe aynı zamanda yarışmadan önce maddi olarak yaşadığı zor günleri de anlattı.

"ALLAH'IM BENİ EVE GÖNDER"

Posta'ya röportaj veren Yunus Günçe, zorlu Survivor sürecinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Survivor'a ilk gittiğimde önce bir yabancılaştım. Herkesin başına geliyordur bu. Sonra 'benim burada ne işim var?' evresine geçtim. Üstelik çok fiziksel problemlerle gittim ben Survivor'a. Huzursuz bacak sendromum vardı, uyku problemim vardı, bunların yanında açlık, özlem... Zaten Survivor'da bir gün üç gün gibi geçiyor. Baktım burası bana göre değil. Dualar ettim elenmek için, ağlayarak. 'Lütfen kaybedeyim, eleneyim. Burası bana göre değilmiş Allah'ım beni eve gönder' dedim."

"SURVIVOR'UN EN YAŞLI ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUM"

Survivor için teklif gelse düşünmeden kabul edeceğini söyleyen Günçe, "Benim Survivor'a bir daha gitmem lazım. Artık yarışma hakkında bilinçliyim, daha hazırım. O sene Survivor yaptı bana yapacağını. Benim de Survivor'a yapacaklarım var. Hem de ben Survivor'ın en yaşlı şampiyonu olmak istiyorum."

"SURVIVOR'DAN SONRA İŞLERİM HIZLANMADI"

Survivor'a gitmeden önce zor günler yaşadığını söyleyen Yunus Günçe sözlerine şöyle devam etti: "Survivor'dan önce ben beyaz bayrağı çekmiştim. Annemin evindeydim, işim yoktu, motivasyonum yoktu, param yoktu. Sadece o dönemde ailemden rica ettim 'Beni bir spor salonuna kaydedin' diye onlar da yaptı. Günde 2 kere 3 kere spora gittim. Sonra bir gün telefon geldi. Baktım Acun Medya yazıyor. Bir anda hayatım değişti ve gelişti. Fakat Survivor'dan sonra da her şey bir anda hızlanmadı, kapılar önümde açılmadı. Ben yine kapılara omuz atıp açtım hala da öyle yapıyorum. İşine odaklı biriyim. Oyuncuyum, stand up yapıyorum falan ama aslında ben erkek sunucuyum. Kategori olarak. Sunmak üzerine bir kariyerim var. Bunu yapmak istiyorum ben de."

"ESRA EROL VE MÜGE ANLI'YI İZLİYORUZ"

2018 yılında tiyatrocu Selin Kuyumcu ile evlenen Günçe, evde oldukları zaman Müge Anlı ve Esra Erol'u izlediklerinden bahsetti. Konu hakkında konuşan Günçe, Esra Erol'a seslenerek Müge Anlı'nın programı. Karı koca her sabah izliyoruz, bizce işe yarayan programlardan biri. Esra Erol'u da izliyoruz. Garip bir gerçekliği var bu programların. Ayrıca Esra Hanım'a da şunu söylemek istiyorum: 'Neden derseniz?' açıklayayım; Esra Erol'un programında yorumcu insanlar var ya hani locada, onlar daha önce evlenmek için gelmişti. Ama şu an format değişti, onlar hala oradalar. Sırf bu bile o programların neden kalkması gerektiğinin cevabıydı. Ama yeni format çok güzel, insanların nelere maruz kaldığını görmek adına bu harika, ben bu programlara belgesel diyorum, insan belgeseli." dedi.