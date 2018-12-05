Yunus Günçe, Yatakta Kahvaltı Pozu Veren Yeliz Yeşilmen'in Eşini Tiye Aldı

Kanal D'de yayınlanan 2. sayfada yer alan habere göre, Işık Selin Kuyumcu ile dünyaevine giren Yunus Günçe, Yeliz Yeşilmen'in eşinin yatakta verdiği atletli pozunu tiye aldı.

YELİZ YEŞİLMEN'İ TİYE ALDI

Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş'a doğum günü sürprizi olarak hazırladığı kahvaltı anının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşınca olay olmuştu. 2. sayfada yer alan habere göre, Işık Selin Kuyumcu ile dünyaevine giren Yunus Günçe, yatakta kahvaltı pozu verdi. Pişmemiş yumurtalar, maydanoz demeti ve ekmek kızartma makinesiyle yatağa giren Günçe, bu pozuyla adeta Yeşilmen'i tiye aldı.

Yunus Günçe ve Uğur Akbaş