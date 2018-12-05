05 Aralık 2018, 13:55
»»

Yunus Günçe, Yatakta Kahvaltı Pozu Veren Yeliz Yeşilmen'in Eşini Tiye Aldı

Yunus Günçe, Yeliz Yeşilmen'in eşine doğum günü sürprizi olarak yatakta kahvaltı hazırlamasını tiye alarak yatakta ekmek kızartma makinesiyle poz verdi.

Kanal D'de yayınlanan 2. sayfada yer alan habere göre, Işık Selin Kuyumcu ile dünyaevine giren Yunus Günçe, Yeliz Yeşilmen'in eşinin yatakta verdiği atletli pozunu tiye aldı.

YELİZ YEŞİLMEN'İ TİYE ALDI

Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş'a doğum günü sürprizi olarak hazırladığı kahvaltı anının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşınca olay olmuştu. 2. sayfada yer alan habere göre, Işık Selin Kuyumcu ile dünyaevine giren Yunus Günçe, yatakta kahvaltı pozu verdi. Pişmemiş yumurtalar, maydanoz demeti ve ekmek kızartma makinesiyle yatağa giren Günçe, bu pozuyla adeta Yeşilmen'i tiye aldı.

Yunus Günçe ve Uğur Akbaş

IŞIK SELİN KUYUMCU,Yunus Günçe,Yeliz Yeşilmen
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:55



YORUMLAR (15)
DOĞRULUK TİCARET: NE YAPSIN GARİBİM. . ?SURVİVOR ESKİSİ YUNUS, UNUTULUNCA GÜNDEME GELMEK İSTEMİŞ. . !
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MEBRURE: Türkiyede yaşıyoruz. Türk erkekler yazın da kışın da beyaz atlet giyer. Deniz Akkaya eleştirisi Deniz Akkaya evli mi ki erkeğin nasıl yattığını bilsin. Atlet giymese bile kahvaltı yapacagindan yani nimete saygisından atlet giyivermistir. Bizde adet budur. Ay bunlar herseyden bihaber. Anadoluda bir piknikte bile , inşaatta çalışan bir işçide bile bu durumla karşılaşabiliz. Biz buyuz Yunus. Asıl siz bizi halkı tanimiyorsunuz. Yumurtadan çıkmış kabuğunu beğenmemiş
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MURAT: Ulan yusuf yusuf sanane milletin yatak odasından, çirkin ördek
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
İSİM: yunus günce bi işe yaramadığı için böyle samimi fotolardan samimiyetsizlik yaratmaya çalışıyor.
Yayından Kaldır
5 3
Cevap yaz
PAŞA KÖYLÜ: Koca koca değil tam bir fıçı adam tepsi vazo çiçeği de yer nerden gelmiş yoksa Yeliz elinden ayaklarından bağlayıp ormandan mı getirmiş.
Yayından Kaldır
5 3
Cevap yaz
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın