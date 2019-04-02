Yunus Özyıldırım Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti BAYBURT belediye başkan adayı Yunus Özyıldırım oldu. İyi Parti adayı Yunus Özyıldırım, BAYBURT belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? BAYBURT belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan İyi Parti BAYBURT belediye başkan adayı Yunus Özyıldırım ile ilgili seçim sonuçları ve BAYBURT belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. İyi Parti BAYBURT belediye başkan adayı Yunus Özyıldırım oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte BAYBURT belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. BAYBURT aday yarışı ve BAYBURT seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

BAYBURT Seçim Bilgileri

BAYBURT belediyesi için toplam sandık sayısının 84 olduğu belirlendi.

BAYBURT belediyesi için açılan sandık sayısının ise 83 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

BAYBURT belediyesi için katılım oranının ise % 79,28 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

BAYBURT toplam seçmen sayısının ise 25.034 olduğu belirlendi.

BAYBURT belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 19.846 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

İyi Parti BAYBURT Belediye Başkan Adayı Yunus Özyıldırım Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti BAYBURT belediye başkan adayı olarak gösterilen Yunus Özyıldırım, BAYBURT yarışında % 2,64 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Yunus Özyıldırım toplamda 509 adet oy sayısına ulaştı.

Yunus Özyıldırım Kimdir?

Yunus Özyıldırım, Bayburt Ticaret ve Meslek Lisesi'ni bitirdi. Daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden mezun oldu. İşadamı olan Yunus Özyıldırım evlidir.

Yunus Özyıldırım, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı oldu.

İyi Parti BAYBURT belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.