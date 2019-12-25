Yunus Parkları Derneği'nden, sağlıkta 100 bin Rus turist hedefine destek

DENİZ Memelileri ve Yunus Parkları Derneği Başkanı Cenk Gökalp, "Dernek üyeleriyle birlikte Rusya'daki her türlü tanıtım faaliyetlerine katılıp, ülkenin sağlık turizminde 100 bin Rus turist hedefine ulaşması için çaba gösteriyoruz" dedi.

Türkiye'nin, sağlık turizminde 100 bin Rus turist hedefine Yunus Parkları'ndan destek geldi. Bu hedefe katkı sağlamak için yönünü Rusya'ya çeviren Yunus Parkları, Rusya bölgesindeki tanıtım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Dernek Başkanı Cenk Gökalp, Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda Rus turist sayısını artırmaya yönelik çalışmalara başladıklarını ve Rusya'da tanıtım faaliyetlerine hız verdiklerini söyledi. Gökalp, "Olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu tür dönüşler bizi çok mutlu ediyor. Dernek üyeleriyle birlikte Rusya'daki her türlü tanıtım faaliyetlerine katılıp, ülkenin sağlık turizminde 100 bin Rus turist hedefine ulaşması için çaba gösteriyoruz" dedi.

Türkiye'deki yunus terapi uygulamalarının başarılarına dikkat çeken Gökalp, "Yunuslarla özel yüzme programını kapsayan yunus terapi otizm, down sendromu, çocuk serebral palsi hastalıkları gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. 20 yıllık tecrübe, yetişmiş ve donanımlı personel, tesislerin kalitesiyle Türkiye'nin yunus terapide bir markadır" diye konuştu.