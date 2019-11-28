Haberler » 3. Sayfa » Yunus polisi otomobilde esrar ele geçirdi: 4 gözaltı - Haber

Yunus polisi otomobilde esrar ele geçirdi: 4 gözaltı

Samsun'da motosikletli Yunus ekipleri bir otomobilde yaptıkları aramada 471,55 gram esrar maddesi ele geçirirken, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

28.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:27Yunus polisi otomobilde esrar ele geçirdi: 4 gözaltı
'da motosikletli Yunus ekipleri bir otomobilde yaptıkları aramada 471,55 gram esrar maddesi ele geçirirken, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri, Canik ilçesinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama yaparken bir otomobilde 471,55 gr esrar maddesi ele geçirdi. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı genişleterek yaptıkları çalışmalarda olayla ilgili bir kişiyi daha gözaltına aldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan M.K., E.K., G.Ö. ve H.K., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:51 Giresun Valisi yağıştan hasar gören Çavuşlu beldesinde incelemelerde bulundu
12:50 Hortumla 100 litre mazot çalıp kayıplara karıştılar
12:46 İstanbul'da işyerlerine şok denetim
12:45 Tehlike saçan slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı
12:43 El Halil'de İsrail güçleri 4 Filistinlinin evini yıktı
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
11:23 Bakan Soylu açıkladı! 11 Fransa vatandaşı DEAŞ'lı terörist ülkelerine gönderilecek
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
09:23 Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi
00:24 Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var
23:57 17 yaşındaki Bürge'nin ölümüne neden olan sürücü: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim
23:02 Başakşehir'de genç kız 11. kattan düşerek hayatını kaybetti! Anne ve babası şoka girdi
21:22 Müvekkili ile görüşmeye giden avukat "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı
28.11.2019 13:05:34