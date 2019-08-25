Haberler» Güncel» Haber

Yunus polisleri kaza yaptı: 4 yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde, Yunus ekiplerinde görevli 4 polis memuru, devriye görevi sırasında motosikletlerle kaza yaptı.

25.08.2019 16:44 Yunus polisleri kaza yaptı: 4 yaralı
İZMİR'in Konak ilçesinde, Yunus ekiplerinde görevli 4 polis memuru, devriye görevi sırasında motosikletlerle kaza yaptı. Yaralanan 4 polisten 1'inin ayağı kırılırken, 1'inin de köprücük kemiğinde çatlak olduğu öğrenildi.
Kaza, saat 03.00 sıralarında, Yeşildere Caddesi üzerinde meydana geldi. Yunus timlerinde görevli polis memurlarının yolda art arda kullandığı 2 motosiklet, rutin devriye görevi sırasında, sürücülerin kontrolünden çıkarak, savruldu. Kazayı görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, yaralı polis memurlarına ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Polislerden Necip K.'nin ayağının kırıldığı, Yusuf Y.'nin de köprücük kemiğinde çatlak olduğu diğer 2'sinde de küçük sıyrıklar bulunduğu belirtildi. Sağlık ekiplerince ambulanslarla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memurlarının, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.



Konak, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:10   Şehit Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Arslan'ın baba evinde yas
18:10   Altyapı çalışmalarında insan kemikleri bulundu
18:10   Bıçaklanma anı güvenlik kamerasında
18:10   Prof. Dr. İlber Ortaylı: Türkiye önemli hamleler yapmış bir ülke
18:10   Silahlı 'Songar'a bombaatar entegre eklendi
18:08   Şehit ateşi Yozgat'a düştü
18:05   Araziye yol açmak için sit alanındaki ağaçlar kesildi