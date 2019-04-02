Yunus Şimşek Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İZMİR KEMALPAŞA belediye başkan adayı olan Yunus Şimşek isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR KEMALPAŞA ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Yunus Şimşek isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İZMİR KEMALPAŞA adayı Yunus Şimşek kimdir? BTP İZMİR KEMALPAŞA adayı Yunus Şimşek yüzde kaç oy aldı?

Yunus Şimşek Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İZMİR KEMALPAŞA belediye başkan adayı olarak gösterilen Yunus Şimşek KEMALPAŞA ilçesinde % 0,11 oranında oy almıştır. KEMALPAŞA ilçesinde % 0,11 oranında oy olan Yunus Şimşek adlı BTP adayı toplamda 74 adet oy sayısına ulaştı.

İZMİR KEMALPAŞA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.