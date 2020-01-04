Haberler » Güncel » Yunus Timi, nörofibromatizs hastası kardeşlerin hayalini gerçekleştirdi - Haber

Yunus Timi, nörofibromatizs hastası kardeşlerin hayalini gerçekleştirdi

HATAY'ın İskenderun ilçesi Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Yunus Timleri nörofibromatizs hastası kardeşlerin hayalini gerçekleştirdiler.

04.01.2020 10:21 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:21 Yunus Timi, nörofibromatizs hastası kardeşlerin hayalini gerçekleştirdi

HATAY'ın ilçesi Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Yunus Timleri nörofibromatizs hastası kardeşlerin hayalini gerçekleştirdiler. İhsan Kıbrıslı ile kardeşi Yasin Kıbrıslı, polis üniforması giyip, ekip otosu ile şehir turu yaptılar.

Meydan Mahallesi'nde oturan nörofibromatizs hastası olan  İhsan Kıbrıslı (24) ile kardeşi Yasin Kıbrıslı (16) evlerine ziyarete gelen Yunus timlerine en büyük hayallerinin yunus polisleriyle birlikte şehir turu atmak olduğunu anlattı. Kardeşlerin talebi İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'e bildirildi. Güneş, talebin yerine getirilmesi için ekiplere izin verdi.

İskenderun Emniyet Müdürlüğü'nde toplanan Yunus ekipleri, sirenler çalarak kardeşlerin evine geldi. İhsan'a üniforma giydiren polisler aracın ön koltuğuna oturtarak 'Bugün ekip amiri sensin' diyerek sirenler eşliğinde yola çıktılar. Bu sırada okulda olan  Yasin'i de okulundan alan ekipler, 2 kardeşe şehir turu attırdı. Şehir turunun ardından evine getirilen İhsan ve kardeşi Yasin ailesine teslim edildi.

Anne Mehtap Kıbrıslı, "Bugün İhsan için çok önemli ve tarihi bir gün tüm polislere ve emniyet müdürüne teşekkür ediyorum"dedi.



Emniyet Müdürlüğü, Meydan Mahallesi, İskenderun, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:32   Bağdat'ta Süleymani için binlerce kişi toplandı - Haber
11:32   İstanbul'daki düzensiz göçmen sayısı azaldı - Haber
11:32   Adliye çalışanları Fethi Sekin'i özlem ve minnetle anıyor - Haber
11:27   (Özel) Nostalji yaşamak isteyenlerin adresi: 'Analog Plak' kafe oldu - Haber
11:26   Büyükşehir'in kar timleri iş başında - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
20:42   Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Haber
19:13   Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Haber
4.01.2020 11:34:34