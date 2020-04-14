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Yunus timinden caddelerde eş zamanlı 'evde kal' çağrısı

Bursa'da, eş zamanlı olarak işlek caddelerde devriye görevi yapan yunus timleri, korona virüs salgınına karşı vatandaşlara 'evde kal' anonsu yaparak çağrıda bulundu.

14.04.2020 22:36 | Son Güncelleme: 14.04.2020 22:36
Yunus timinden caddelerde eş zamanlı 'evde kal' çağrısı
Bursa 'da, eş zamanlı olarak işlek caddelerde devriye görevi yapan yunus timleri, korona virüs salgınına karşı vatandaşlara 'evde kal' anonsu yaparak çağrıda bulundu.

Edilen bilgiye göre, korona virüs salgını nedeniyle harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri, kentin önemli noktalarında devriye görevi yaptı. Yunus timleri, Bursa'nın en işlek caddeleri arasında yer alan Cumhuriyet Caddesi, Darmstad Caddesi ve Fevzi Çakmak Caddesi'nde eş zamanlı olarak yaptıkları uygulamada yoldan geçen vatandaşlara, 'evde kal' çağrısında bulundu. Vatandaşları süreç hakkında bilgilendirerek uyarılarda bulunan yunus timleri, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını ve uzmanların uyarılarını da dikkate almalarını istedi. Ayrıca vatandaşların maske takıp takmadığı da kontrol edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursa, 3. Sayfa
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