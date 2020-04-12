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Yunus timleri ekmeksiz kalan ailenin imdadına yetişti

Yunus timleri ekmeksiz kalan ailenin imdadına yetişti 112'yi arayarak evine ekmek istedi, yunus timleri eve ekmek götürdü Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Denizli'de, evden çıkamayan ve ekmekleri kalmayan bir aile polisten yardım istedi.

12.04.2020 16:41 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:42
Yunus timleri ekmeksiz kalan ailenin imdadına yetişti
112'yi arayarak evine ekmek istedi, yunus timleri eve ekmek götürdü
DENİZLİ - Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Denizli 'de, evden çıkamayan ve ekmekleri kalmayan bir aile polisten yardım istedi. Vatandaşın gelen ekmek talebi üzerine Yunus timleri ailenin evine 4 ekmek götürdü.
Denizli'de sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanması ile vatandaşlar büyük oranda uydu. Kent genelinde çoğu vatandaşlar dışarı çıkmazken yasağı ihlal eden vatandaşlara polis ekipleri ceza kesmesi gözlerden kaçmadı. Polis ekipleri sokağa çıkan vatandaşlara ceza keserken evlerinde kalan vatandaşlara da hizmet götürdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Sinan Aksoy, sokağa çıkma yasağından dolayı dışarı çıkamadığını ailesi ile ekmeksiz kaldıklarını belirterek ekmek istedi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri ekmek isteyen vatandaş için fırına giderek ekmek aldı ardından aldıkları 4 ekmeği Aksoy'un evine kadar götürdü. Yunus timlerinin evine ekmek getirdiği Aksoy, " 112'yi aradım. Yardımcı olalım dediler. Ben aradıktan sonra sağ olsunlar ekmek getirdiler. Teşekkür ederim arkadaşlara" dedi. Yunus timleri ekmeksiz kalan ailenin imdadına yetişti

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Genel
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