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Yunus timleri görev başında

Balıkesir'de "Yunus timleri" olarak bilinen Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri il genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

14.10.2019 12:36Yunus timleri görev başında
Balıkesir'de "Yunus timleri" olarak bilinen Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri il genelinde çalışmalarını sürdürüyor.
Motosikletli ekipler özellikle kapkaç, yankesicilik, gasp ve hırsızlık gibi asayiş olaylarına karışan suçluların yakalanmasında önemli rol oynuyor.

Ekipler son olarak gerçekleştirdikleri operasyonlarda ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 0,90 gram esrar ve 29 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Uygulamada yakalanan şüpheliler H.S, U.K, M.Ö. ve M.C.F, ilgili Polis Merkezi Amirliklerine teslim edildi.

Balıkesir, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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