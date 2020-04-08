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Yunus timleri sokak hayvanlarını da unutmadı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri büyük çoğunlukla öğrenciler yaşadığı Erenler Mahallesi'ndeki Sokak hayvanlarına yem bıraktı.

08.04.2020 12:27 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:27
Yunus timleri sokak hayvanlarını da unutmadı
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri büyük çoğunlukla öğrenciler yaşadığı Erenler Mahallesi'ndeki Sokak hayvanlarına yem bıraktı.

Çin'den yayılan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Kovid-19) salgınından sokak hayvanları da olumsuz etkilendi. Yaklaşık 30 bin üniversite öğrencisinin yaşadığı Erenler Mahallesi'nde üniversitelerin örgün eğitimlerinin sonlandırılması ile mahalle sessizliğe büründü. Gerek öğrencilerin olmaması, gerekse kafe ve lokantaların kapanması ile sokak hayvanları da yiyecek sıkıntısı yaşamaya başladı. Polis, yaşanan sıkıntılı günlerde suçun önlenmesi ve suçluyla mücadele faaliyetlerinin yanında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen vatandaşlarında yardımına koşarken, sokak hayvanlarınıda unutmadı.

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'ndan tüm valiliklere gönderilen genelge ili hareket geçen Afyonkarahisar İl emniyet Müdürlüğü, başta erenler mahallesi olmak üzere kentin farklı bölgelerinde sokak hayvanları için yem bıraktı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus timi polisleri erenlerde sokak hayvanlarının sıklıkla bulunduğu bölgelere yem bıraktı. Polislerin bıraktığı mamaları gören çok sayıda sokak köpeği hemen polislerin yanına gelerek sevgi davranışlarında bulundu. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sokak hayvanlarının da bu süreçte zor günler geçirdiğini belirterek, onların da yanlarında olmak için çaba gösterdiklerini dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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