Yunuseli'nde alışveriş modernleşiyor

Kaynak: İHA

Yunuseli'nde alışveriş modernleşiyorBURSA - Osmangazi Belediyesi, Yunuseli Mahallesi'nde otopark ve pazar yerini bünyesinde barındıracak olan Kapalı Pazar Alanı için çalışmalarını sürdürüyor. Osmangazi Belediyesi, hayatın her alanında yaptığı yatırımlarla ilçeyi adeta şantiyeye dönüştürürken, Bursa ve Türkiye'ye prestij katan çalışmalara imza atıyor. Eğitimden spora, sağlıktan ulaşıma, kentsel dönüşümden tarihi mirasın yaşatılmasına kadar son 10 yılda 1936 projeyi hayata geçiren Osmangazi Belediyesi, özellikle inşa ettiği kapalı pazar yerleri ile vatandaşların hayatlarını kolaylaştırıyor. Gerek pazarcı esnafının daha iyi şartlarda çalışması, gerekse vatandaşların hijyenik ve sağlıklı ortamlarda alışveriş yapabilmeleri adına ilçenin dört bir yerine kapalı pazar yerleri inşa eden Osmangazi Belediyesi, Yunuseli Kapalı Pazar Alanı inşaatına tüm hızıyla devam ediyor. Toplam 3 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Yunuseli Kapalı Pazar Yeri'nin üst katı 100 araç kapasiteli otopark, alt katı ise 130 pazar tezgahı kapasiteli kapalı pazar alanı olarak hizmet verecek.Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, şehrin ahengini bozan, trafiği aksatan pazar yerlerinin yerine modern pazar alanları inşa ettiklerini söyledi. Pazar yeri inşaatını inceleyen Dündar, "Yunuseli, planlı yapılaşması ile Osmangazi'nin yeni gelişim bölgesi. Planlı yapılaşma ile birlikte yeşil alanları, sosyal donatı alanları ve alt yapı çalışmaları ile Yunuseli'nde modern bir şehir ortaya çıkıyor. Hızla gelişen bu bölgemize, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek çok amaçlı bir tesis inşa ediyoruz. Üstü otopark olacak bu tesisimizin alt katı ise pazar alanı olarak hizmet verecek. 3 dönüm alan üzerine inşa edilen bu tesis için 5,5 milyon TL kaynak kullandık. Yunuseli Kapalı Pazar Alanı, modern mimarisinin yanı sıra yer altı pazarı ve otoparkıyla pazar alanlarına getirdiğimiz dönüşümün en güzel örneği olacak" dedi.