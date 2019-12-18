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Yunuseli'nde kaçak ev yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, Yunuseli Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edilen ruhsatsız bir evi yıktı.

18.12.2019 15:29 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:34Yunuseli'nde kaçak ev yıkıldı
Osmangazi Belediyesi, Yunuseli Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edilen ruhsatsız bir evi yıktı.

Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılaşmaya karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan Yunuseli Mahallesi'ndeki kaçak bir ev, iş makinesi ile yıkıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini belirtti. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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