Yunuseli'ne 2'si 1 Arada Hizmet

Türkiye'de borçsuz ender belediyeler arasında yer alan Osmangazi Belediyesi, hayatın her alanında hizmet üretmeyi sürdürüyor. Özellikle vatandaşların hijyenik ve sağlıklı ortamlarda alışveriş yapabilmeleri adına ilçenin dört bir tarafına kapalı pazar alanları inşa eden Osmangazi Belediyesi, Yunuseli Mahallesi'nde de örnek bir projeyi hayata geçiriyor. Toplam 3 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Yunuseli Kapalı Pazar Alanı'nın üst katı 100 araç kapasiteli otopark, alt katı ise 130 tezgah kapasiteli kapalı pazar alanı olarak hizmet verecek. Kaba inşaatı devam eden kapalı pazar yeri ve otopark, bölgedeki önemli bir ihtiyacı giderecek.

"TARİHİ İLÇE OSMANGAZİ'DE YENİ VE MODERN BİR ŞEHİR İNŞA EDİYORUZ"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yunuseli Kapalı Pazar Alanı şantiyesini gezerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Sayıştay tarafından yapılan denetlemelerde kamu zararı tespit edilmeyen tek belediye olduklarının altını çizen Başkan Dündar, bu gurur ile ilçeyi güzelleştiren yatırımları birbiri ardına sıralamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Bu yatırımlardan bir tanesin de Yunuseli Kapalı Pazar Alanı olduğunu dile getiren Başkan Dündar, "Osmangazi için çalışmaya devam ediyoruz. Tarihi şehir Bursa'nın tarihi ilçesi olan Osmangazi'de yeni ve modern bir şehir inşa ediyoruz. Osmangazi'nin gelişim bölgelerinden bir tanesi olan Yunuseli Mahallemizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek çok amaçlı bir tesis inşa ediyoruz" dedi.

"PAZAR ALANLARINA GETİRDİĞİMİZ DÖNÜŞÜMÜN EN GÜZEL ÖRNEĞİ"

Vatandaşların daha iyi şartlarda alışveriş yapması, pazarcı esnafının da modern bir yerde hizmet verebilmesi adına Yunuseli Kapalı Pazar Alanı'nın büyük önem taşıdığına vurgu yapan Başkan Dündar, "Üstü 100 araçlık otopark olacak bu tesisimizin alt katında yer alan kapalı pazar alanında ise 130 pazarcı esnafı tezgah açabilecek. Bu tesis, mimarisiyle pazar alanlarına getirdiğimiz dönüşümün en güzel örneği olacak. Güzel bir yaşam merkezi olacak ve vatandaşlarımız rahat bir alış veriş imkanı bulacak. 4 ay içerisinde hizmete açmayı planladığımız tesisimiz şimdiden bölge halkı için hayırlı olsun" diye konuştu.