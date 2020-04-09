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Yunusemre Belediyesi işveren ile işçiyi buluşturuyor

Yunusemre Belediyesi, iş arayan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla kurduğu istihdam birimi aracılığıyla iş yeri sahipleri ile iş arayan vatandaşları buluşturuyor.

09.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:50
Yunusemre Belediyesi işveren ile işçiyi buluşturuyor
Yunusemre Belediyesi, iş arayan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla kurduğu istihdam birimi aracılığıyla iş yeri sahipleri ile iş arayan vatandaşları buluşturuyor.

Yunusemre Belediyesi oluşturduğu istihdam biriminde iş arayan vatandaşlara yardımcı oluyor. Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan birimde İŞKUR İl Müdürlüğü ve danışmanlık şirketleriyle birlikte çalışılarak vatandaşların iş bulmaları amaçlanıyor. Birime başvuran vatandaşların formları, demografik özelliklerine göre düzenlenerek Bilgi İşlem Müdürlüğü'nce geliştirilen sistemde toplanıyor. Toplanan başvurular, vatandaşların kriterlerine göre firmalara yönlendiriliyor. Yapılan çalışma kapsamında işçi arayan EGEM Şirketler Grubu aradığı kriterleri taşıyan personeller ile Yunusemre Belediyesi Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nde mülakat gerçekleştirdi. İşçi ve işveren arasında köprü kurmak amacıyla hizmet veren birimin birçok vatandaşın iş bulmasına vesile olduğunu aktaran Başkan Çerçi, bu konuda özverili bir çalışma yürüttüklerini dile getirdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Halkla İlişkiler, Yunusemre, İŞKUR, Ekonomi
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