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Yunusemre Belediyesi'nden Uncubozköy'de 1 kilometrelik yol

Yunusemre Belediyesi, Uncubozköy Mahallesi'nde 1 kilometrelik yol yaptı.

09.10.2019 17:10Yunusemre Belediyesi'nden Uncubozköy'de 1 kilometrelik yol
Yunusemre Belediyesi, Uncubozköy Mahallesi'nde 1 kilometrelik yol yaptı.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Uncubozköy Mahallesi'nde yaklaşık 1 kilometrelik yolda bakım ve onarım çalışması yaptı. Yunusemre Kültür Parkı'nın arka kısmında bulunan yolu düzenleyen ekipler, alanda yolu tamamladı. İlçede ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yol yapım çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Uncubozköy Mahallemizde Yunusemre Kültür Parkı'nın arkasındaki yaklaşık 1 kilometrelik yolda bakım ve onarım yaptık. Bu yolumuzu tamamlayıp sürücülerimizin ulaşımını kolaylaştırdık. Sezon süresince ihtiyaç olan noktalarda yol çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. - MANİSA

Fen İşleri Müdürlüğü, Yunusemre, Güncel

Kaynak: İHA

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