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Yunusemre Belediyesi personeline sağlıklı beslenme semineri

Personeline yönelik eğitimlerine devam eden Yunusemre Belediyesi bu kez sağlıklı beslenme ve gıdaların saklanma koşulları hakkında bilgi verdi.

26.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:16 Yunusemre Belediyesi personeline sağlıklı beslenme semineri
Personeline yönelik eğitimlerine devam eden Belediyesi bu kez sağlıklı beslenme ve gıdaların saklanma koşulları hakkında bilgi verdi.

Yunusemre Belediyesi personeline yönelik Sağlıklı ve Güvenilir Gıda, Yeterli ve Dengeli Beslenme konulu seminer düzenledi. Seminerde İl Sağlık Müdürlüğü personeli Burcu Bayraktar 'Sağlıklı Gıda ve Beslenme', Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü personellerinden Gıda Mühendisleri Şeyda Bilir, Ersin Özkan Dündar, 'Sağlıklı Gıda ve Temizlik, Gıda Etiketlenmesi ve Saklama Koşulları' konusunda personelleri bilgilendirdi. Seminerde dünyada ve Türkiye'de obezitenin hızla arttığına dikkat çekilirken; posa yönünden zengin besinlerin tüketiminin arttırılması, bol sebze-meyve ve kuru baklagil tüketilmesi, kepekli ekmek, çavdar ekmeği, tam buğday unuyla yapılan ekmeklerin tercih edilmesi ve yemeklere eklenen yağ miktarının azaltılması gerektiğine vurgu yapıldı. Gıdaların temizliği, saklama koşullarının da sağlıklı beslenmede önemli bir yer tuttuğunun aktarıldığı seminerde gıda alışverişi yaparken son kullanma tarihlerinin kontrol edilmesinin önemli olduğu, etiketsiz ürünlerin ise alınmaması gerektiği ifade edildi. - MANİSA

İl Sağlık Müdürlüğü, Diyetisyen, Yunusemre, Güncel

Kaynak: İHA

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