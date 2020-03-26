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Yunusemre Belediyesi vatandaşının yanında

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ile karşılanıyor.

26.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:01
Yunusemre Belediyesi vatandaşının yanında
Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ile karşılanıyor. Yunusemre Belediyesinin de destek verdiği çalışmada ihtiyaçlar sahiplerine ulaştırılıyor.

Korona virüs (Covid-19) dünya genelinde etkisini sürdürürken Türkiye 'de de alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Evinden çıkmayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Yunusemre Belediyesi ile ilçe kaymakamlığının destek verdiği çalışmada, vatandaşların 112, 155 ve 156 numaralarına yaptıkları çağrılara istinaden hazırlanan ihtiyaç paketleri sahiplerine ulaştırılıyor. Genelgenin yayımlandığı günden itibaren Yunusemre'de yüzlerce kişinin ihtiyacını karşılayan ekipler, çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüyor. Ekipler, vatandaşların sadece gıda taleplerini değil, ilaç ve diğer ihtiyaçlarına da cevap veriyor.

"Bu salgını birlikte yeneceğiz"

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise yaşlı vatandaşların evlerinden çıkmaması için belediye olarak sürekli uyarılar yaptıklarını ve halkın uyarılara riayet etmeleri gerektiğini anlattı. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Değerli büyüklerimizden tek isteğimiz var, evlerinde kalsınlar. Uyarıları dikkate alıp yetkililerin yaptıkları açıklamaları dinlesinler. Onlar yeter ki evlerinde kalsın. Biz onların ayaklarına gidiyoruz. Vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaralı telefonu arayarak bildirdikleri ihtiyaçlarını kapılarına kadar götürüyoruz, bu zor günler aşılana kadar götürmeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yunusemre, Türkiye, Güncel

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