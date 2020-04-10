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Yunusemre Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi

Yunusemre Belediyesi, tüm dünyada salgın haline gelen korona virüs (Covid-19) dolayısıyla ilçede tedbirlerini arttırdı.

10.04.2020 18:21 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:22
Yunusemre Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi
Yunusemre Belediyesi, tüm dünyada salgın haline gelen korona virüs (Covid-19) dolayısıyla ilçede tedbirlerini arttırdı. Dezenfekte çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara temizlik malzemesi ve erzak kolisi dağıtıyor.

Kurulduğu günden bu yana sosyal belediyeciliği ön planda tutan Yunusemre Belediyesi, ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor. Vatandaşlarının ihtiyaçlarını gözeten Yunusemre Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle zor bir dönemden geçen ihtiyaç sahiplerine, içerisinde diş fırçası, diş macunu, sabun, toz ve sıvı deterjan, kağıt havlu, tuvalet kağıdı, banyo havlusu, ped, şampuan ve el dezenfektanı bulunan hijyen kolisi ile temel gıda maddelerinin yer aldığı erzak kolisi ulaştırıyor. Erzakların paketlenme işlemini yerinde denetleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bu konuda titiz bir çalışma yürütüldüğünü dile getirdi.

Dar gelirli vatandaşların zor durumda kalmaması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ilçelerinde tenceresi kaynamayan ev olmamasını amaçladıklarını söyledi. Şu ana kadar 2 binin üzerinde aileye erzak kolisi dağıttıklarını aktaran Başkan Çerçi, hijyen kolilerinin de dağıtımına başlandığını duyurdu. Belediye Başkanı Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunusemre Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğe büyük önem veriyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım eli uzatıyoruz. Tüm dünyanın salgın nedeniyle zor bir dönemden geçtiği şu günlerde tedbirlerimizi hat safhaya çıkardık. Bir yandan dezenfekte çalışmalarını yürütürken bir yandan da ihtiyaç sahiplerimize ulaşıyoruz. Evinde tenceresi kaynamayan ailelerimiz olsun istemiyoruz. Mahalle muhtarlarımızın kanalıyla tespit ettiğimiz 2 binin üzerinde ailemize temel gıda maddelerinin yer aldığı erzak kolilerini ulaştırdık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için 150 tona yakın erzak teminimizi de gerçekleştirdik" diye konuştu.

İhtiyaç sahiplerine içerisinde temizlik ve hijyen maddelerinin yer aldığı kolilerin de dağıtımını başlattıklarını kaydeden Başkan Çerçi, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "Diş fırçası, diş macunu, sabun, toz ve sıvı deterjan, kağıt havlu, tuvalet kağıdı, banyo havlusu ped, şampuan ve el dezenfektanından oluşan 5 bin adet hijyen kolisinin de dağıtımına başladık. Çalışmamız kapsamında 10 bin erzak ile 5 bin hijyen kolisinin dağıtımını yapacağız. Amacımız vatandaşlarımızın bu zor zamanlarda sağlıklarına odaklanmalarını sağlamak. Biz Yunusemre Belediyesi olarak vatandaşımızın daima yanındayız" - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Çerçi, Yunusemre, Güncel
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