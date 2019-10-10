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Yunusemre Belediyesinden kış 'Wushu Kung-Fu' kursu

Yunusemre Belediyespor katkılarıyla minik, yıldız, gençler ve büyükler kategorilerinde kış 'Wushu Kung-Fu' kursu başladı.

10.10.2019 16:17Yunusemre Belediyesinden kış 'Wushu Kung-Fu' kursu
Yunusemre Belediye spor katkılarıyla minik, yıldız, gençler ve büyükler kategorilerinde kış 'Wushu Kung-Fu' kursu başladı.

Yaz aylarında çocukların vakitlerini spor yaparak geçirmelerini sağlayan Yunusemre Belediyesi, kış kurslarını da başlattı. Kursa ilişkin bilgi veren Wushu Kung-Fu Antrenörü Yusuf Çetinkaya, amaçlarının çocuklarda spor yapma alışkanlığının kazandırılması olduğunu söyledi. Çetinkaya, "Kış okulu için kayıtlarımız sürüyor. Sporcularımızın okul durumuna göre antrenman programlarını ayarlıyoruz. Bunun yanında genç ve büyükler de akşam çalışmalarına katılabiliyorlar. Hafta içi 5 gün, 4 grup halinde minik, yıldız, gençler ve büyükler kategorilerinde kış kurslarımız devam edecek. Bunun yanında yaz okullarından gelen sporculardan seçtiklerimiz ile yarışma sezonuna da girdik. Bu kursların düzenlenmesinde en büyük destekçimiz olan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanımız Arif Alkan'a, çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Çetinkaya, Yunusemre, Spor

Kaynak: İHA

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