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Yunusemre Belediyesinden personelini sevindiren sözleşme

Yunusemre Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

22.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:22Yunusemre Belediyesinden personelini sevindiren sözleşme
Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. 2 yılı kapsayan sözleşme kapsamında belediyede kadrolu çalışan işçiler toplamda yüzde 19 oranında zam alacak.

Yunusemre Belediyesi, çalışanlarının haklarını gözetiyor. Yetkili sendika olan Hizmet-İş ile masaya oturan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, belediyede çalışan kadrolu işçileri sevindirecek sözleşmeye imza attı. Sözleşme imza törenine Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak ve Hizmet İş Sendikası İşyeri Temsilcisi Saim Burul katıldı. Sözleşme kapsamında kadrolu işçilere 2020 ve 2021 yılı içinde yüzde 19 oranında zam yapılacak. Sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Çerçi, Yunusemre Belediyesi olarak her zaman çalışanların haklarını gözettiklerini belirterek, "Yunusemre yaklaşık 240 bin nüfusu ile Manisa'nın en büyük ilçesi. Vatandaşımızın güzel bir ilçede mutlu bir şekilde yaşaması için çalışıyoruz. Tabi burada en büyük emek çalışanlarımızın. Bu anlamda onları da gözeterek güzel bir sözleşme yaptığımıza inanıyor; sözleşmenin tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA

Hizmet İş Sendikası, Mehmet Çerçi, Yunusemre, Güncel

Kaynak: İHA

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