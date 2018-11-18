Yunusemre Belediyespor 3 Puanı 3 Golle Aldı

Süper Amatör Lig B grubunda mücadele eden Yunusemre
Belediyespor, ligin 5. haftasında karşılaştığı 1975 Maltaspor'u 3-1 yendi.
Bu yıl Süper Amatör Lig B grubunda mücadele eden Yunusemre Belediyespor, Ertuğrul Dilek Sahasında 1975 Maltaspor ile karşılaştı. Mavi Beyazlı takımda Hasan Tokgöz 2, İlker Çeliker bir gol atarken, 1975 Maltaspor'un tek golünü ise Taylan Dumanlıbarut attı. 3 puanı 3 gol ile alan Yunusemre Belediyespor, önümüzdeki hafta Ulucamispor ile karşılaşacak. - MANİSA
Yunusemre
18 Kasım 2018 Pazar 11:58