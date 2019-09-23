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Yunusemre Belediyespor BAL'a iyi başladı

2019-2020 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Manisa derbisiyle başladı.

23.09.2019 11:58Yunusemre Belediyespor BAL'a iyi başladı
2019-2020 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Manisa derbisiyle başladı. Yunusemre Belediyespor ile Sanayispor Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde karşı karşıya gelirken, Yunusemre Belediyesispor rakibini 5-1 yenerek sezona galibiyetle başladı.

Yunusemre Belediyespor 2019-2020 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Manisa derbisinde Sanayispor'la Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde karşılaştı. Maçta 35. dakikada Uğurcan Köse'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Yunusemre Belediyespor, ikinci yarıya da hızlı başladı. 52. dakikada Sinan Yıldırım, 73. dakikada Ekrem Solak, 83 ve 87. dakikalarda da Sinan Yıldırım'ın golleriyle skor 5-0 olurken; 90. dakikada Sanayispor attığı tek golle skoru 5-1 yaptı. Maç 5-1 Yunusemre Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Maç öncesi Manisa ASK Başkanı Erol Timur ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Manisa Şubesi Başkanı Özer Şenoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte maçın hakemi ve takım kaptanlarına çiçek takdim ederek, sezonun hayırlı olmasını diledi. Maçı yaklaşık bin civarında taraftar izledi. - MANİSA

Yunusemre, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

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