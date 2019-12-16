Haberler » Spor » Yunusemre Belediyespor Bergama'dan eli boş döndü - Spor

Yunusemre Belediyespor Bergama'dan eli boş döndü

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden Yunusemre Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Bergama Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.

16.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:58Yunusemre Belediyespor Bergama'dan eli boş döndü
Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Bergama Belediyespor 35 puan ile devreyi lider bitirirken, Yunusemre Belediyespor ise 27 puan ile ikinci sırada yer aldı.

Yunusemre Belediyespor, grubun en önemli maçında Bergama Belediyespor'a Bergama İlçe Stadında misafir oldu. Maçı Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Erol Timur, Manisa Futbol il Temsilcisi Behçet Atlı, Yunusemre Belediyesi Spor Müdürü Cengiz Şişmanlar da taraftarlarla birlikte izledi. Mavi-Beyazlı takım maça Bergama Belediyespor'un vefat eden sporcusu Okan Kartal için "Acınız Acımızdır" pankartı ile çıktı. Yunusemre Belediyespor İlk yarıyı golcüsü Sinan Yıldırım'ın golü ile 1-0 önde kapattı. İkinci yarısı da karşılıklı ataklarla geçen maçta Bergama Belediyespor 75. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı. Skoru ise Bergama Belediyespor'un 89. dakikada penaltı golü belirledi. 2-1 maçı galibiyetle tamamlayan Bergama Belediyespor 35 puan ile devreyi lider bitirirken, Yunusemre Belediyespor ise 27 puan ile ikinci sırada yer aldı. - MANİSA

Yunusemre, Bergama, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:18 Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in hedefi A milli forma - Spor
11:14 Tek koluyla şampiyonluklara yelken açıyor - Spor
11:14 9 kırmızı kartlı maç tatil edildi - Spor
11:12 VakıfBank, Lokomotiv Kaliningrad Region'a konuk olacak - Spor
11:12 Riot Games'ten dev bağış organizasyonu - Spor
10:10 Ersun Yanal için müthiş iddia! "Yenemezse gider" - Spor
10:02 Mustafa Cengiz'den Fatih Terim ve transfer açıklaması - Spor
09:33 Dilmen'den F.Bahçe ve Beşiktaş'a Messi örneği - Spor
09:00 Taraftardan büyük isyan! "İstifa edin" - Spor
08:36 Beşiktaş maçı sonrası olay çıktı! "Terbiyesizlik yapma" - Spor
16.12.2019 11:20:23