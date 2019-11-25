Haberler » Spor » Yunusemre Belediyespor Bornova Yeşilovaspor'u ağırladı - Spor

Yunusemre Belediyespor Bornova Yeşilovaspor'u ağırladı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. haftasında evinde Bornova Yeşilovaspor ile karşılaşan Yunusemre Belediyespor, 0-0 berabere kaldı.

25.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:54Yunusemre Belediyespor Bornova Yeşilovaspor'u ağırladı
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. haftasında evinde Yeşilovaspor ile karşılaşan Belediyespor, 0-0 berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. grupta mücadele eden Yunusemre Belediyespor ligin 10. haftasında Bornova Yeşilovaspor ile karşılaştı. Tevfik Lav Tesislerinde oynanan maçta sahaya, "Kadına şiddete sıfır tolerans" yazılı pankartla Yunusemre Belediyesporlu futbolcular kadına şiddete dikkat çekti. Kıyasıya geçen maç golsüz sona erdi. Mavi-Beyazlı takım bu sonuçla puanını 21'e çıkarırken, Bornova Yeşilovaspor'un puanı ise 15 oldu. - MANİSA

Yunusemre, Bornova, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
11:11 Malatyaspor - Fenebahçe maçına Acun ve Sergen Yalçın damga vurdu
11:10 Beşiktaş zirveye İstanbul'da yürüyecek
11:06 Galatasaray'ın Avrupa'daki 284. randevusu
11:06 Club Brugge ile Avrupa'ya tamam-devam maçı
11:06 Galatasaray yeni Onyekuru'sunu buldu: Samuel Kalu
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:57 Emre Belözoğlu, maç esnasında çılgına döndü: Bırakın gelsin
10:47 Ali Koç'un yüzünden düşen bin parça: Hiç iyi değilim
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
10:06 Islam Slimani, bu kez takımının yenilgisine sebep oldu
09:53 Tolga Çevik'in eşofmanla sahneye çıkan seyirciyi kovması sosyal medyada olay oldu
09:35 Mimar Sinan'ın yaptığı 437 yıllık hamam, 2,5 milyon dolara satılıyor
25.11.2019 11:18:42