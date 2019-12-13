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Yunusemre Belediyespor'da tek hedef 3 puan

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk yarışına ortak olan Yunusemre Belediyespor, hafta sonu sezonun en önemli maçını deplasmanda Bergama Belediyespor ile yapacak.

13.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:09Yunusemre Belediyespor'da tek hedef 3 puan
Toto Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk yarışına ortak olan Belediyespor, hafta sonu sezonun en önemli maçını deplasmanda Belediyespor ile yapacak.

Yunusemre Belediyespor, hafta sonunda bu sezonun en önemli maçlarından birine çıkıyor. Yunusemre Belediyespor, 15 Aralık Pazar günü saat 14.00'te ligin namağlup lideri Bergama Belediyespor'a konuk olacak. Rakibi ile arasındaki puan farkını 2'ye indirip devre arasına çok daha umutlu girmenin hesaplarını yapan Yunusemre Belediyespor'da takımın Teknik Sorumlusu Serol Emlek, zor deplasmanda kazanacak güçte olduklarını söyledi. Emlek yaptığı açıklamada, "Şampiyonluk yarışında kendimizi ispat etme açısından bu maçı fırsat olarak görüyoruz. İç sahada Bornova ve Salihli maçlarında talihsiz puan kayıpları yaşamasaydık, bugün çok daha farklı puan tablosu olabilirdi. Ancak ne olursa olsun futbolda 5 puanlık fark kapanmayacak bir fark değil. Biz bu ligde her rakibi yenecek güçteyiz. Bergama'da elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inancımız tam" diye konuştu. - MANİSA

Yunusemre, Bergama, Spor

Kaynak: İHA

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