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Yunusemre Belediyespor Salihli Belediyespor ile berabere kaldı

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. Salihli Belediyespor ile karşılaşan Yunusemre Belediyespor 1-1 berabere kaldı.

10.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:25Yunusemre Belediyespor Salihli Belediyespor ile berabere kaldı
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. Salihli Belediyespor ile karşılaşan Belediyespor 1-1 berabere kaldı.

Yunusemre Belediyespor evinde Salihli Belediyespor ile Tevfik Lav Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. İlk yarının 17. dakikasında Abdullah Berkay'ın attığı golle Mavi beyazlı takım 1-0 öne geçerken; 2. yarıda rakibinin attığı gol skoru eşitledi. Maçta başka gol olmayınca derbisi 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Yunusemre Belediyespor puanını 17'ye çıkardı, rakibi Salihli Belediyespor ise 9 puana yükseldi. - MANİSA

Salihli Belediyespor, Tevfik Lav, Yunusemre, Manisa, Spor

Kaynak: İHA

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