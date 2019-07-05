05.07.2019 11:13
Haberler» Spor» Haber

Yunusemre Belediyespor U-13 takımı yarı finale yükseldi

Yunusemre Belediyespor U-13 takımı yarı finale yükseldi

Yunusemre Belediyespor U-13 Takımı, il şampiyonası çeyrek finalinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yunusemre Belediyespor U-13 Takımı, il şampiyonası çeyrek finalinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

İl şampiyonası çeyrek finalinde Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşan Yunusemre Belediyespor, sahadan galip ayrılan takım oldu. Ertuğrul Dilek Stadyumu'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren maçın 2. yarısında Mavi-Beyazlı ekibin gollerini Burak Çavuş (2), Arda Aktürk ve Yunus Emre Doğan kaydetti. Yunusemre Belediyespor U-13 Takımı aldığı galibiyetle yarı finale yükselerek en iyi 4 takım arasında yer aldı. - MANİSA
Kaynak: İHA
büyükşehir belediyespor, yunusemre, manisa, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:10   Borçlu kulüpler kadar borçsuz kulüpler de transferde zorlanıyor
13:06   Shaquielle McKissic, Beşiktaş Sompo Japan'da
13:06   Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ın çocuğuna şiddet uyguladığını iddia etti
13:05   Güreş Federasyonu Başkanı Aydın: 'Devlet sporcusu' unvanı onur verici
13:04   Altay'da iç transfer şekillendi
13:03   Ankaragücü'nde kongre tarihi belli oldu
13:02   Hürser Tekinoktay: "Tevfik Yamantürk aday olmamalı"