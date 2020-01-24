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Yunusemre Belediyespor U-14 takımı şampiyon oldu

Yunusemre Belediyespor Kulübü 2006 doğumlu U-14 Takımı Kuşadası'nda yapılan Sömestr Cup'ta şampiyon oldu.

24.01.2020 10:37 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:42Yunusemre Belediyespor U-14 takımı şampiyon oldu
Belediyespor Kulübü 2006 doğumlu U-14 Takımı 'nda yapılan Sömestr Cup'ta şampiyon oldu.

Yunusemre Belediyespor altyapıda başarıdan başarıya koşuyor. Kuşadası'nda gerçekleştirilen 8 takımın kıyasıya mücadele ettiği Sömestr Cup'ta şampiyonluk kupasını Yunusemre Belediyespor U-14 takımı kazandı. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, emeklerinin karşılığını aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Yunusemre Belediyespor olarak altyapıya büyük önem veriyoruz. Kulübümüz bünyesinde bulunan U-14 takımımız kıyasıya mücadelenin yaşandığı Sömestr Cup'ta birinci oldu. Şampiyon takımımızı tebrik ediyor, teknik heyetimizi ve sporcularımızı kutluyorum" dedi. - MANİSA

Yunusemre, Kuşadası, Spor

Kaynak: İHA

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