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Yunusemre'de 6 gün pazar kurulacak

Yunusemre Belediyesi tüm dünyada etkili olan korona virüs salgını dolayısıyla pazar yerlerinde önlemlerini genişletti.

04.04.2020 14:19 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:19
Yunusemre'de 6 gün pazar kurulacak
Yunusemre Belediyesi tüm dünyada etkili olan korona virüs salgını dolayısıyla pazar yerlerinde önlemlerini genişletti. Pazar yerlerinde insan sirkülasyonunun azalması için haftanın 6 günü ilçede pazar kurulacak. Vatandaşların alışveriş yaparken maske takmaları da zorunlu olacak.

Yunusemre Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında önlemlerini arttırdı. Alınan tedbirler kapsamında Yunusemre Belediyesinden yapılan açıklamada, "İlçede Karaköy pazar yerinde Pazartesi ve Çarşamba günleri, Yunus Emre Millet Çarşısı'nda Salı ve Cuma günleri, Laleli pazar yerinde Cumartesi günü, Horozköy ve Muradiye pazar yerinde Pazar günü pazar kurulacak. Pazar yerine alışveriş yapmaya gelen esnaf ve vatandaşların maske takmaları zorunlu olacak. Pazar yerlerinde tezgahlar 3 metre aralıklarla konumlandırılacak. Pazarın kurulacağı günlerde, pazar yerine kontrollü giriş çıkışların sağlanması için belirlenen giriş çıkışlar haricinde diğer tüm alanlar kapatılarak kontrolsüz giriş çıkışlar engellenecek. Pazar yerlerine, içerideki esnaf sayısının 2 katı vatandaş alınacak; alışverişini yapanlar çıktıktan sonra sıradaki vatandaş içeriye alınarak pazar yerinde sürekli aynı sayıda vatandaş bulunmasına özen gösterilecek. Belirlenen pazar yeri giriş noktalarında vatandaşların beklemesi için oluşturulacak koridorlarda 2 metre aralıklarla beklenmesi sağlanacak" - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Yunusemre'de 6 gün pazar kurulacak - Haberler

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