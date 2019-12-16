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Yunusemre'de 7 bölge 81 il bu etkinlikte

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Mehmet Suphi Egemen İlkokulunda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliği kapsamında öğrencilerle buluştu.

16.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:16Yunusemre'de 7 bölge 81 il bu etkinlikte
Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Mehmet Suphi Egemen İlkokulunda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliği kapsamında öğrencilerle buluştu. Anadolu'nun zengin kültürel değerlerinin sergilendiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Mehmet Suphi Egemen İlkokulu tarafından düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğinde Anadolu'nun zengin kültürü tanıtıldı. Etkinliğe, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül ve okul yönetimi katıldı. Anadolu'nun yemek kültürlerinin sergilendiği sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Başkan Çerçi, onlarla birlikte harmandalı oynadı. Düzenlenen etkinlikle öğrencilerin Türkiye'nin yemek kültürü başta olmak üzere pek çok öğesini yansıttığını dile getiren Başkan Çerçi, bu tür etkinliklerin oldukça anlamlı olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Çerçi açıklamasında, "Ülkemizin 81 ili 7 bölgesini yansıtan kıyafetler, ülkemize iz bırakmış kişilerin günümüze yansıyan figürleri öğrencilerimiz tarafından sergilendi. Ülkemizin kültürel değerlerini yansıtan öğrencilerimize, okul yönetimimize, öğretmenlerimize ve çok teşekkür ederiz" dedi.

Mehmet Suphi Egemen İlkokulu Okul Müdürü Evra Seda Satan ise etkinlikte emeği olan öğrencilerine ve ailelerine teşekkür etti. - MANİSA

Mehmet Çerçi, Yerli Malı, Yunusemre, Güncel

Kaynak: İHA

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