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Yunusemre'de altyapı seçmeleri yapıldı

Yunusemre Belediyespor, 2019-2020 futbol sezonu başlarken; altyapı seçmeleri Kasap Emin Kaçar Spor Tesisleri'nde yapıldı.

20.08.2019 16:00 Yunusemre'de altyapı seçmeleri yapıldı
Yunusemre Belediyespor, 2019-2020 futbol sezonu başlarken; altyapı seçmeleri Kasap Emin Kaçar Spor Tesisleri'nde yapıldı.

2019-2020 sezonunda TFF Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Yunusemre Belediyespor geleceğin futbol yıldızlarını belirlemek, altyapısını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Kasap Emin Kaçar Spor Tesisleri'nde 2006-2007 doğumlu sporcuların katıldığı seçmeler yapıldı. Seçmelerde Yunusemre Belediyespor Altyapı Koordinatörü Ferdi Öztürk, Kulübün Genel Kaptanı Aladdin Erdoğan ve sporcu velileri de hazır bulundu. Seçmeler hakkında bilgi veren Altyapı Koordinatörü Ferdi Öztürk konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Altyapımızda yetiştirilmek üzere 2006 - 2007 doğumlu sporcuları kapsayan futbolcu seçmelerimizi yaptık. Seçmelerde başarılı olan sporcularımızı kulübümüzün U13, U14 altyapı takımlarına dahil edeceğiz. Tespit ettiğimiz sporcular telefon ile aranarak idmanlara davet edilecek" dedi. - MANİSA

Yunusemre, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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