08.07.2019 15:51
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Yunusemre'de bin öğrenci yüzme öğreniyor

Yunusemre

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor'un katkılarıyla 2006-2014 doğumlu sporculara yönelik açılan yüzme kurslarında yaklaşık bin öğrenci hem yaz tatilini değerlendirdi hem de yüzmeyi öğrendi.

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor'un katkılarıyla 2006-2014 doğumlu sporculara yönelik açılan yüzme kurslarında yaklaşık bin öğrenci hem yaz tatilini değerlendirdi hem de yüzmeyi öğrendi.

Yunusemre Belediyesi'nin su sporlarıyla ilgilenen öğrencilerin hem yüzme öğrenmesi hem de güzel vakit geçirmeleri için açtıkları yüzme kurslarına ilgi yoğun. Muradiye Sosyal Tesisleri ile Atatürk Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen kurslarda 5-13 yaş arası yaklaşık bin öğrenci yüzmeyi öğreniyor. Verilen kurslar öğrencilerin beğenisini kazandı. Kurslardan duydukları memnuniyeti dile getiren çocuklar ve veliler Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti. Velilerden Mehmet Bozbay, "Çocuklarımı yaz tatili için yüzme kursuna yazdırdım. Burada hem yüzme öğreniyorlar hem de eğleniyorlar. Bu kursların açılmasında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA
Kaynak: İHA
Yunusemre, Muradiye, Spor

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