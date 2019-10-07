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Yunusemre'de ilk yardım eğitimleri sürüyor

Yunusemre Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Yunusemre Belediyesi personeline yönelik düzenlenen ilk yardım eğitimleri devam ediyor.

07.10.2019 16:40Yunusemre'de ilk yardım eğitimleri sürüyor
Yunusemre Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Yunusemre Belediyesi personeline yönelik düzenlenen ilk yardım eğitimleri devam ediyor.

Yunusemre Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün girişimiyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alanında uzman personel tarafından belediye çalışanlarına yönelik ilk yardım eğitimleri sürüyor. Belediye Meclis Lokali'nde uygulamalı olarak verilen eğitimlerde sahada karşılaşılabilecek kazalar ve olumsuz durumlarda yapılması gerekenler anlatılıyor. Eğitimden sonra teorik ve uygulamalı sınavları başarı ile tamamlayan personele ilk yardımcı belgeleri verilecek. Bu tür eğitimleri önemsediklerini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Belediye olarak personelimize yönelik bilgilendirme eğitimlerini sürdürüyoruz. Personelimize bugüne kadar ilk yardım, iş güvenliği, sokak hayvanları bakım ve toplama koşulları, yol süpürme, temizlik, kara yolları çalışma, strateji planlama, çevre ve evsel atık ve kadro süreci gibi birçok eğitim verdik, vermeye devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

İl Sağlık Müdürlüğü, Yunusemre, Güncel

Kaynak: İHA

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