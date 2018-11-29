Yunusemre'de Işıklandırma Çalışmaları

29 Kasım 2018 Perşembe 14:44



29 Kasım 2018 Perşembe 14:44

Yunusemre Belediyesi, ilçede cadde ve sokaklarda ışıklandırma çalışmalarına devam ediyor.Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç duyulan cadde ve sokakları ışıklandırıyor. Birçok sokağa dekoratif aydınlatma direkleri konuşlandırılırken; çalışma vatandaşlar tarafından da takdir topluyor. Özellikle yeni cadde ve sokaklarda çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sık sık vatandaşlarla bir araya gelip ilçemizin sıkıntılarını ortadan kaldıracak projeler üretiyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarımızda ışıklandırma çalışması yürütüyoruz. Çalışmalarımız belirli bir program dahilinde devam edecek. Yaptığımız çalışmalarımız ile caddelerimiz ve sokaklarımız aydınlanmış olacak" - MANİSA