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Yunusemre'de kış yüzme kursları başladı

Yunusemre Belediyespor'un bayanlara ve çocuklara yönelik açtığı kış yüzme kursları başladı.

16.10.2019 12:17Yunusemre'de kış yüzme kursları başladı
Yunusemre Belediye spor'un bayanlara ve çocuklara yönelik açtığı kış yüzme kursları başladı. Kurslarda bayanlar ve çocuklar Atatürk Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda belirli program dahilinde yüzme öğreniyor.

Yaz döneminde yüzlerce vatandaşın spor kurslarından faydalanmasını sağlayan Yunusemre Belediyespor, Yunusemre Belediyesi'nin de katkılarıyla Atatürk Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda yüzme kursu veriyor. Bayanlara yönelik düzenlenen kurs, salı ve perşembe günleri 11.00 - 12.00, 20.30 - 22.00 saatleri arasında iki grup halinde veriliyor. 2006 - 2014 doğumlu öğrencilere yönelik düzenlenen kurs ise hafta sonu 13.15 - 14.15 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Kurslar hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşların 444 62 09 nolu çağrı merkezini arayabileceği ya da Yunusemre Belediyesi Spor Kulübüne başvuruda bulunabileceği kaydedildi. - MANİSA

Mustafa Kemal Atatürk, Yunusemre, Spor

Kaynak: İHA

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