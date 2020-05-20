Yunusemre'de kuaför ve berberler dezenfekte ediliyor

Yunusemre Belediyesi Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki kuaför ve berberleri dezenfekte ediyor.

Yunusemre'de kuaför ve berberler dezenfekte ediliyor
20.05.2020 14:57 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:57

Yunusemre Belediyesi Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki kuaför ve berberleri dezenfekte ediyor.


Yunusemre Belediyesi Ramazan Bayramı öncesinde tüm dünyada etkili olan korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Belediye ekipleri ilçede bulunan berber ve kuaförlerde dezenfekte çalışması yapıyor. Uzun süre sonra açılan berber ve kuaförleri dezenfekte eden belediye ekipleri, esnafları da açıklanan tedbirlere uymaları konusunda uyardı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İlçemizde vatandaşımızın sağlığı için dezenfekte çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Belediye ekiplerimiz kısa bir süre önce faaliyetlerine başlayan berber ve kuaförlerimizde de dezenfekte işlemi yapıyor. Tedbirlere uymak önemli. Bu anlamda hem esnafımızdan hem de vatandaşlarımızdan bu sürede sosyal mesafe kurallarına uymalarını ve maske takmalarını önemle rica ediyoruz" diye konuştu.


Esnaf memnun


İşletmeleri dezenfekte edilen esnaflar ise Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür etti. Esnaflardan Osman Eker, "Yapılan çalışmalardan çok memnunuz. Belediyemize çok teşekkür ederiz" sözleriyle memnuniyetini belirtirken, Nazan Zorbalar ise şunları söyledi: "Kısa süre önce yeniden faaliyete başladık. Hizmet verirken açıklanan tedbirlere uyuyoruz. Dezenfekte çalışmasından dolayı Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür ederiz." - MANİSA

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Kaynak: İHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Yunusemre, Kuaför, Güncel, Haber

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