09.07.2019 14:49
Haberler» Güncel» Haber

Yunusemre'de oyun parkları onarılıyor

Yunusemre

Yunusemre Belediyesi, 14 kırsal mahallede park ve çocuk oyun grubunun bakım ve onarımını yaptı.

Yunusemre Belediyesi, 14 kırsal mahallede park ve çocuk oyun grubunun bakım ve onarımını yaptı.

Kırsal mahallelerdeki park ve çocuk oyun gruplarının bakımını ihmal etmeyen Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı bölgesinde bulunan 15 mahallede park ve çocuk oyun gruplarının bakım ve onarımını gerçekleştirdi. Üçpınar, Sarma, Asmacık, Süngüllü, Pınarköy, Sakallı, Demirci, Uzunlar, Mollasüleymanlı, Karayağcıhacılar, Davutlar, Karakılınçlı, Karakoca ve Sümbültepe mahallelerinde bakım ve onarım çalışması yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bu çalışmasıyla özellikle çocukları sevindirdi. Park ve yeşil alanların bakımının devam edeceğini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, amaçlarının 240 bin vatandaşın güzel bir şehirde yaşamaları için hizmetlerini sürdüreceklerini söyledi. - MANİSA
Kaynak: İHA
Yunusemre, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:53   Belediye Başkanı Aşgın başarılı güreşçiyi altınla ödüllendirdi
14:53   Sahilde s¸is¸e ve sigara izmariti topladılar
14:53   Denizli'de 93 kilo esrara 3 gözaltı-YENİDEN
14:53   Toprak altında mahsur kalan köpeği zabıta kurtardı
14:53   Mescitten saat hırsızlığı kamerada - BURSA
14:53   Yaylalardaki kaçak yapılar yıkılıyor
14:53   Muğla'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü