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Yunusemre'de tekvando kursu yoğun ilgi görüyor

Çocukları spora yönlendiren Yunusemre Belediyespor, kış dönemi taekwondo kurslarında başarılı sporcular yetiştiriyor.

24.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:55 Yunusemre'de tekvando kursu yoğun ilgi görüyor
Çocukları spora yönlendiren Belediyespor, kış dönemi taekwondo kurslarında başarılı sporcular yetiştiriyor.

Yunusemre Belediyespor kış taekwondo kursunda öğrenciler Uzak Doğu sporu yapmayı, vücudunu zinde tutmayı öğreniyor. Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla Antrenörler Serap Aydeniz ve Zekai Demir rehberliğinde gerçekleştirilen kurs, Sosyal Tesislerde saat 10.00 - 12.00, Gediz Tesisleri'nde de pazartesi salı ve perşembe günü saat 16.30 - 18.00 arasında yapılıyor. Kursta çocuklara bir yandan Uzak Doğu sporlarını öğretirken; bir yandan da yarışmalara hazırladıklarını kaydeden Teakwondo Antrenörü Serap Aydeniz, bu konuda en büyük destekçileri Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Kulüp Başkanı Arif Alkan'a teşekkür etti. - MANİSA

Uzak Doğu, Yunusemre, Muradiye, Spor

Kaynak: İHA

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