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Yunusemre'de üreticileri sevindirecek hizmet

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yunusemre ilçesi Düzlen Mahallesinde bulunan hayvan içme suyu göletlerinde temizlik ve onarım çalışması yaparak, göleti daha faydalı hale getirdi.

10.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:01Yunusemre'de üreticileri sevindirecek hizmet
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçesi Düzlen Mahallesinde bulunan hayvan içme suyu göletlerinde temizlik ve onarım çalışması yaparak, göleti daha faydalı hale getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerde bulunan vatandaşların gelirlerine destek olmak amacıyla hizmetlerini sürdürüyor. Özellikle hayvancılık ile uğraşan üreticilerin faydalanması için yapılan hayvan içme suyu göletlerinin zaman içinde özelliklerini yitirmesiyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu göletlerde temizlik ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Yunusemre ilçesi Düzlen Mahallesinde bulunan 4 bin küçükbaş ve 546 büyükbaş hayvan ile yaban hayvanlarının faydalandığı gölette temizlik ve genişletme çalışmaları yapıldı. Yapılmış olan göletlerin zaman içinde toprak ve balçıkla dolması nedeni ile su tutma kapasitelerinin azaldığı mahallede bulunan hayvanların içme suyu ihtiyacının karşılanmasında yetersiz kaldığına dair mahalle muhtarının talebi doğrultusunda etüt çalışması yapıldı. Yapılan etüt sonucunda mevcut HİS göletlerinden 2 tanesinde temizlik ve büyütme ihtiyacı olduğu tespit edildi. Etütler neticesi oluşturulan iş programı dahilinde Düzlen Mahallesinde bulunan 2 adet hayvan içme suyu göletinin temizlenmesi ve büyütülmesi yönünde çalışmalar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tamamlandı.

Zaman içinde zemininde biriken toprakların alınarak kapasitesinin arttırıldığı çalışmanın üreticilere ve vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Manisa Büyükşehir Belediyesi tarım sektöründe tüm paydaşları ile birlikte çalışarak Manisa'da kırsal kalkınmanın sağlanması konusunda aktif rol almaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda 17 ilçemizde çiftçilerimizin üretime devam edebilmeleri ve yaptıkları üretimden elde ettikleri gelirlerini artırmak için çalışmalara devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Yunusemre, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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