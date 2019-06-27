27.06.2019 14:12
Haberler » Spor » Haber

Yunusemre'de yaz tenis kursu başladı

Yunusemre

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor'un katkılarıyla 2006-2014 doğumlu sporculara yönelik düzenlenen yaz tenis kursu başladı.

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor'un katkılarıyla 2006-2014 doğumlu sporculara yönelik düzenlenen yaz tenis kursu başladı.

Yaz aylarında çocukların vakitlerini spor yaparak geçirmelerini sağlayan Yunusemre Belediyesi, yaz okulları kurslarının da startını verdi. 2006 - 2014 doğumlu sporculara düzenlenen yaz tenis kursunda 15 sporcu tenis oynamayı öğreniyor. Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri,12.30- 16.00 saatleri arasında 3 seans halinde gerçekleştirilen kurslara kayıtlar da devam ediyor. Tenis kursu için veliler, nüfus cüzdanları ile beraber Yunusemre Belediyesi bahçesindeki kulüp binasına başvurarak kayıt yaptırabilirler. - MANİSA
Kaynak: İHA
tenis , yunusemre , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:13 Milli sporculardan Başkan Pekyatırmacı'ya ziyaret
16:11 Galatasaray'dan Erol Can Çinko'ya teşekkür
16:09 Denizlispor'da sosyal medya krizi
16:05 Microcycle 10. Gün: Güç ve Koşullandırma
16:05 Real Madrid 2019/20 deplasman takımını açıkladı
16:05 İnanılmaz Hedefler: Raul Vs Atletico De Madrid
16:05 Club América Sezon öncesi Eğitimi