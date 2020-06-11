Yunusemre'deki ova yolları düzenleniyor

Yunusemre Belediyesi, üreticilerin tarla ve bağlarına rahatlıkla ulaşabilmesi için ova yollarını düzenliyor.

Yunusemre'deki ova yolları düzenleniyor
11.06.2020 16:28 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:32
Yunusemre Belediyesi, üreticilerin tarla ve bağlarına rahatlıkla ulaşabilmesi için ova yollarını düzenliyor.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki kırsal mahallelerde ova yollarını düzenliyor. Üreticilerin tarla ve bağlarına rahatlıkla ulaşmalarına imkan tanıyan belediye ekipleri, belirli bir program dahilinde bozulan ova yollarında düzenleme çalışması yapıyor. Düzenlemeyle tarla ve bağlarına rahat bir şekilde ulaştıklarını aktaran İsmail Yatar isimli üretici, hizmetten duyduğu memnuniyeti, "Yapılan yol çalışmasından dolayı Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür ederim. Açılmayan yollar Yunusemre ile açıldı" sözleriyle dile getirirken, bir diğer üretici Mehmet Yıldız ise şunları söyledi: "Arazime gitmek için Yunusemre Belediyesi'nden yol talebimiz olmuştu. Talebimizi yerine getiren belediye başkanımıza çok teşekkür ederim." - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Fen İşleri Müdürlüğü, Yunusemre, Güncel, Haber

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