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Yunusemre evinde Bornova Yeşilova ile karşılaşacak

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grupta mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ligin 10. haftasında Bornova Yeşilovaspor'u misafir edecek.

22.11.2019 12:11 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:16Yunusemre evinde Bornova Yeşilova ile karşılaşacak
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grupta mücadele eden Belediyespor, ligin 10. haftasında Yeşilovaspor'u misafir edecek.

Yunusemre Belediyespor, ligin 10. haftasında Bornova Yeşilovaspor ile evinde karşılaşacak. Maç, 24 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Tevfik Lav Tesislerinde oynanacak. Mavi Beyazlı takım, ligde 20 puan ile 2. sırada yer alırken; rakibi Bornova Yeşilovaspor ise 14 puanla 7. sırada yer alıyor. Yunusemre Belediyespor Teknik Sorumlusu Serol Emlek, hedeflerinin 3 puan olduğunu dile getirerek taraftarları maça davet etti. - MANİSA

Yunusemre, Bornova, Spor

Kaynak: İHA

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