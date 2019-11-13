Haberler » Spor » Yunusemre genç yetenekleri arıyor - Spor

Yunusemre genç yetenekleri arıyor

Yunusemre Belediyespor Kulübü, 2013-2014 doğumlu sporcuları futbol altyapısına kazandırmak amacıyla başlattığı okul taramalarını Çağatay Uluçay İlkokulu ile sürdürdü.

13.11.2019 11:33 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:38Yunusemre genç yetenekleri arıyor
Belediyespor Kulübü, 2013-2014 doğumlu sporcuları futbol altyapısına kazandırmak amacıyla başlattığı okul taramalarını Çağatay Uluçay İlkokulu ile sürdürdü.

Yunusemre Belediyespor Kulübü 2013-2014 doğumlu futbol altyapısı için merkezindeki ilkokullarda tespit çalışmalarına Çağatay Uluçay İlkokulu ile devam etti. Yunusemre Belediyespor Altyapı Sorumlusu Ferdi Öztürk ve alt yapı antrenörleri rehberliğinde yapılan seçmelere 180 öğrencinin katıldı. Seçilen öğrenciler, Yunusemre Belediyespor U6 ve U7 takımlarında top koşturacak. - MANİSA

Yunusemre, Manisa, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
11:51 Binali Yıldırım İzmir'de stat inşaatlarını gezecek
11:51 Altay kalesinde kararsızlık
11:47 (Özel haber) Melis Gülcan: "Daha enerjik ve istekli bir takımız"
11:40 Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu yeni dönem projelerini paylaştı
11:44 (Özel haber) İnci Güçlü: "Yeni jenerasyon olarak elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz"
10:32 Galatasaray'dan Fransa'ya Onyekuru çıkarması
09:55 Beşiktaş'ta Oğuzhan, Lens ve Roco ile yollar ayrılıyor
09:48 Fenerbahçe eski Teknik Direktörü Pereira'ya 8 ay hapis cezası
08:43 MHK, Özgür Yankaya ve Hakan Ceylan'ın sözleşmesini feshedecek
18:14 Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 11:53:20