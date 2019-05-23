- Yunusemre ile işaret dilini öğreniyorlar

Kaynak: İHA

- Yunusemre ile işaret dilini öğreniyorlarKadınlar, işitme engellilerle iletişim kurabilmek için kursa gidiyorMANİSA - Hayatlarının bir bölümünde işitme engelli vatandaşlarla iletişim kuramadıkları için üzülen kadınlar Yunusemre Belediyesi tarafından açılan işaret dili kursuyla artık işitme engellilerle sağlıklı iletişim kurabilmenin sevincini yaşıyor. Yunusemre Belediyesi, bünyesinde hizmet veren hanım lokallerinde düzenlenen eğitimlerle engelli bireylerin hayatını kolaylaştırıyor. Tevfikiye Hanımlar Lokali'nde açılan kursta kadınlara işaret dili kursu veriliyor.Yunusemre Belediyesi bünyesinde bulunan hanımlar lokali ve meslek edindirme kurslarında verdiği eğitimlerle bir yandan kadınların sosyalleşmesine katkı sağlarken; bir yandan da engelli bireylerin hayatının kolaylaşmasına imkan tanıyor. Tevfikiye Hanımlar Lokali'nde açılan işaret dili kursunda kursiyerler sağır ve dilsiz bireylerle iletişim kurmayı öğreniyor. Haftanın 3 günü düzenlenen kursta işaret dili eğitimi alan kursiyerler, kurstan oldukça memnun.Ailesinin yaşadığı sıkıntıları gördü işitme dili öğretmeni olduİşaret dilinin önemini anlatan Kurs Öğretmeni Zeynep Demirtaş ailesinde işitme engellilerin bulunduğunu, onların yaşadıkları sıkıntıları gören biri olarak İşitme Dili Öğretmeni olduğunu ifade etti. Kursa ilişkin bilgi veren Demirtaş, "Annem, babam ve teyzelerimin işitme engelli olmasından dolayı bu mesleği seçtim. Kursiyerlerimiz şuanda benimle birlikte daha heyecanlı olabiliyorlar ama dışarıda bir işitme engelli ile karşılaştıklarında ve onlara yardımcı olduklarında daha çok mutlu olacaklarını umut ediyorum. Bu dili daha fazla öğrenmeye, kendilerini daha iyi ifade edebileceklerini düşünüyorum. Kurslara benden önce geliyorlar. Hafta içi salı, perşembe ve cuma haftada 3 gün buradayız. Sabah 09.00 ve 12.00 arasında derslerimizi veriyoruz. Onlar her gün işaret dili dersi olsun istiyorlar. Hikayeleri anlatıyoruz işaret diliyle. Konuşabildiğiniz her şeyi artık işaret diline çevirdikçe onlar da daha çok mutlu oluyorlar." dedi.Arkadaşını anlayamadığı için kursa katıldıVerilen eğitimle işitme engelli bireylerle rahatlıkla iletişim kurabildiklerini belirten kursiyerler de kendilerine bu imkanı sunan Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür etti. 2 aydır eğitim aldığını belirten Özlem Gevrek daha önce işitme engelli bir vatandaşla karşılaştığında yaşadıklarını, kursun kendisine kattıklarını şu sözlerle anlattı: "Yararlı bir kursa girmek istedim. Daha önce fabrikada çalışıyordum. Engellilerle arkadaşlık yaptım ve onların dilinden anlamak için buraya geldim. Anlattıklarından hiçbir şey anlamıyordum. Hiçbir fikrim yoktu. İlk o zaman karar verdim. Fabrikada çalışıyordum bir arkadaşım bana 'Bayramda nereye gidiyorsun' demek istemiş ama ben onu anlayamadım. O zaman bu dili öğrenmeye karar verdim. İş hayatına girdiğimiz zaman veya bir hastanede yada dışarıda karşılaştığımda artık yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Bir lisan bir insandır. Bu da bir dil. Birbirimizi anlamalıyız. Onlar bizim konuşmamızı öğrenemez ama biz onlara yardımcı olabiliriz, biz bunu öğrenebiliriz.""Yaşadığım olay eksikliğimi gösterdi"Kursiyerlerden Döndü Saim ise şunları söyledi: "Bir gün oğlumla beraber parka gittim. Oynarken yanına bir teyze geldi. Oğlum teyzeye baktı çünkü teyze anlatmak istiyor ama biz anlayamadık. Sonra oğlum bana 'Anne neden anlamıyorsun' dedi ve ben bunun kendimde büyük bir eksiklik olduğunu hissettim. Sonra belediyeye başvurdum kursunuz var mı diye. Sonra bu kursa başladım ve iyi ki gelmişim diyorum. 28 yaşındayım ama bu konuda çok eksiğim olduğunu anladım. Bu duygu çok farklı ve güzel bir duygu. Sonuçta onlar engelli değil aslında bizler engel oluyoruz çünkü bizim eksikliğimiz çok fazla. Onların hayatına dokunabilmekte çok güzel bir duygu. Belediye başkanımıza öncelikle böyle bir kurs açtığı için teşekkür ediyorum. Hocamız da çok sağolsun çok iyi bir öğretici, güzel şeyler öğretiyor.