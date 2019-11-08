Haberler » Spor » Yunusemre ilkokullarda altyapı taramalarına devam ediyor - Spor

Yunusemre ilkokullarda altyapı taramalarına devam ediyor

Yunusemre Belediyespor Kulübü, 2013-2014 doğumlu sporcuları futbol altyapısına kazandırmak amacıyla başlattığı okul taramalarına Üzümcüler İsa Artunç ve Cumhuriyet İlkokulu ile devam etti.

08.11.2019 12:09 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:14 Yunusemre ilkokullarda altyapı taramalarına devam ediyor
Belediyespor Kulübü, 2013-2014 doğumlu sporcuları futbol altyapısına kazandırmak amacıyla başlattığı okul taramalarına Üzümcüler İsa Artunç ve Cumhuriyet İlkokulu ile devam etti.

Yunusemre Belediyespor Kulübü, 2013 - 2014 doğumlu futbol altyapısı için Manisa merkezdeki ilkokullarda genç yetenekleri belirliyor. Çalışmalar kapsamında Üzümcüler İsa Artunç ve Cumhuriyet İlkokulu'nda seçmeler yapıldı. Yunusemre Belediyespor Altyapı Sorumlusu Ferdi Öztürk ve altyapı antrenörleri tarafından yapılan taramalara yaklaşık 150 öğrenci katıldı. Okullarda seçmelerin belirli bir program dahilinde sürdüğünü dile getiren Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Okullarımızda antrenörlerimiz gözetiminde taramalar devam ediyor. Tespit edilen çocuklarımız U6 ve U7 takımlarında top koşturacak. Hedefimiz altyapıdan başarılı sporcular yetiştirmek" diye konuştu. - MANİSA

Yunusemre, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
15:11   Hokeycilerden Vali Baruş'a ziyaret
15:15   Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyisi Rodrygo
15:05   Soner Tolungüç: "Çok çalışarak armamızı layık olduğu yerlere..."
15:00   Fatih Terim, Ocak ayında istediği futbolcular transfer edilmezse istifa edecek
14:50   Nihat Özdemir'den Başakşehir'e tebrik
15:00   Fatih Terim, Ocak ayında istediği futbolcular transfer edilmezse istifa edecek
14:07   Crivelli, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusuna aday gösterildi
13:40   UEFA resmen açıkladı! İşte güncel kulüp puanları
12:02   Diagne soyunma odasında takım arkadaşlarıyla yumruklaştı iddiası
11:11   4 maç ceza alan Sergen Yalçın için itiraz edilecek
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 15:24:40